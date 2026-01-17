Jamenei declara "culpable" a Trump de les víctimes mortals durant les protestes a Iran

Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off
El líder suprem iranià assegura que "s'ha trencat l'espinada d'aquesta sedició americana"
El líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, ha declarat "culpable" al president d'Estats Units, Donald Trump, de les "víctimes mortals, els danys i de les calúmnies que ha infligit" al país, immers en una onada de protestes que ha deixat segons activistes més de 3.400 morts.
Jamenei s'ha dirigit als seus fidels durant la commemoració de la festa de l'Eid al Mabath per cridar a la calma i assegurar que el seu país "no anirà a la guerra", però tampoc "perdonarà als criminals nacionals i internacionals".
L'aiatol·là ha insistit un cop més que el descens a la violència en el que va començar sent una protesta contra el desplom de la moneda nacional és culpa d'Estats Units.
"És una sedició americana, i tal com hem trencat l'espina de la sedició, també trencarem l'espina dels sediciosos", ha avisat abans de declarar-se convençut que el que està ocorrent al país és fruit d'una "incitació" d'Estats Units, amb l'objectiu últim de "devorar a Iran".
Iran ha afirmat que les manifestacions van derivar en violència per donar una "excusa" al president nord-americà, Donald Trump, per intervenir militarment. Per això, ha advocat davant de Washington per un procés de diàleg per resoldre les diferències, si bé ha afirmat que el país està "preparat" per fer front a un conflicte bèl·lic.
Israel ja va llançar al juny de 2025 una ofensiva militar contra Iran --a la qual es va sumar Estats Units amb bombardejos contra tres instal·lacions nuclears--, deslligant un conflicte de dotze dies en el qual les forces iranians van llançar centenars de míssils i drones contra territori israelià i contra la principal base nord-americana a Orient Pròxim, situada a Qatar.