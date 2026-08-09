Itàlia veu "desproprocionada" la reacció de Sánchez als seus controls i insisteix a protegir les fronteres

Europa Press/Contacto/Stefano Dalle Luche / Agf
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, ha titllat de "desproporcionada" la decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de restablir controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia, que va descriure com una "represàlia" a la suspensió italiana de l'acord Schengen amb Espanya; circumstància que, ha apuntat Tajani, espera revertir quan acabi "el perill" que representa una presumpta segona incursió massiva a Ceuta des del Marroc, el proper 15 d'agost.
En una entrevista al diari 'La Stampa', Tajani ha defensat la decisió inicial del Govern italià com una mesura de prevenció contemplada en els tractats davant de la "extraordinària" situació que va viure Ceuta la setmana passada, quan desenes de milers de persones van entrar des del nord del Marroc travessant l'espigó del Tarajal. Desenes d'elles van morir ofegades.
Al parer de Tajani, el veritable perill per a Itàlia era el que representaven les persones no marroquines, procedents de l'Àfrica subsahariana que van creuar a Ceuta i que, molt probablement al seu judici, tindrien com a següent destinació el territori italià "perquè és el més exposat". El ministre d'Exteriors ha afegit que aquest col·lectiu "suposa una amenaça jihadista".
A això se li suma una crida formulada en xarxes socials, segons li consta al Govern espanyol -- com va apuntar dijous passat el portaveu del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez -- que convida a una nova incursió dins de sis dies; una data que Roma té marcada en vermell.
"Existeix risc d'una nova ona a mitjan agost: no aixecar la nostra mesura és una precaució, però esperem fer-ho aviat, quan el risc hagi desaparegut", ha afirmat Tajani.
Per aquest motiu Tajani, qui ha insistit que Itàlia ha actuat en tot moment "conforme als tractats de la Unió Europea", hagi lamentat la mesura de Sánchez, "qui va reaccionar de forma desproporcionada" i que la seva política de "tots entren i es regularitzen" transmet "un missatge negatiu que posa en risc la seguretat de tots"; preocupació que, al seu judici, "comparteix tota Europa".
"El que resulta incomprensible i totalment inacceptable", ha postil·lat, "és la reacció d'Espanya", que "no ha estat tan vigilant com hauria de" en tema fronterer.
Per tant, Tajani veu necessari "posar ordre" i resoldre una discrepància que de cap manera representa un conflicte amb Espanya completament exagerat al seu judici. "Què fàcil és dramatitzar: no hem trencat relacions diplomàtiques", ha manifestat el ministre d'Exteriors.
Tajani ha insistit que el seu país no té res "en contra d'Espanya", però per la part espanyola "no es pot revocar l'espai Schengen simplement per represàlia, sense motiu algun, perjudicant el turisme", però "podem dir, en canvi, que alguna cosa ha fallat, donades les imatges de Ceuta i les 100.000 persones fugint del Marroc?".
El ministre d'Exteriors italià s'ha mostrat convençut que compta amb el suport de la Unió Europea i del seu comissari de Migració, Magnus Brunner qui, amb els seus missatges sobre la crisi, "recorda a Espanya les seves responsabilitats, perquè la forma en què afronten aquesta crisi ha de tenir en compte la necessitat d'impedir l'arribada d'immigrants indocumentats a la Unió Europea".