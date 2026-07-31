Itàlia tanca la frontera marítima i aèria amb Espanya en ple xoc per la crisi a Ceuta

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Itàlia han ordenat aquest divendres el tancament de la frontera marítima i aèria amb Espanya, en ple xoc diplomàtic entre tots dos països per la crisi migratòria a Ceuta.
Segons informen mitjans italians, el Ministeri d'Interior ha ordenat el tancament de les fronteres marítimes i aèries amb Espanya en una decisió que s'ha pres després de la reunió del Comitè d'Anàlisi sobre Immigració i Seguretat de les Fronteres al Ministeri d'Interior, presidida pel mateix ministre, Matteo Piantedosi.
Piantedosi ha pres la decisió després de parlar amb el seu homòleg francès, Laurent Nuñez, amb qui ha acordat reforçar els controls a la frontera terrestre entre tots dos països.