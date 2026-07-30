Itàlia proposa el tancament de l'espai Schengen amb Espanya per la situació migratòria a Ceuta

Michael Kappeler/dpa - Arxiu
MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, s'ha mostrat a favor aquest dijous del tancament de l'espai Schengen amb Espanya en el marc de la crisi migratòria a Ceuta, on centenars de persones han creuat per l'espigó del Tarajal des del Marroc.
"Estic a favor del tancament de l'espai Schengen amb Espanya i tinc plena confiança en l'actuació del ministre (de l'Interior, Matteo) Piantedosi. La immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional", ha assenyalat el ministre en un breu missatge en xarxes socials.
El titular d'Exteriors italià ha afirmat que "les imatges que arriben des de Ceuta demostren com la decisió del Govern de Madrid d'atorgar la ciutadania espanyola, per tant europea, a més de 500.000 immigrants irregulars és profundament errònia i incentiva el tràfic d'éssers humans".
Roma ha posat sobre la taula el tancament de l'espai Schengen amb Espanya després que Ceuta hagi sofert aquest dijous la major crisi migratòria des de maig de 2021, amb l'entrada durant hores de milers de persones, en la seva majoria joves marroquines, però també famílies amb dones i menors, que han accedit a la ciutat autònoma vorejant l'espigó del Tarajal i flanquejant la tanca fronterera.
Davant d'aquesta situació, el Govern espanyol i el Marroc han acordat reforçar la coordinació per retornar "al més aviat possible" a totes les persones que han entrat de forma irregular, mentre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que tots dos països treballen conjuntament per recuperar la normalitat i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es desplaçarà fins a allí aquest divendres per gestionar sobre el terreny la crisi.