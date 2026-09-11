Mor Emma Bonino, expolítica italiana reconeguda per la seva lluita pels drets civils

Cecilia Fabiano / Zuma Press / Europa Press
Meloni reconeix "el seu pes i el seu rol" tot i les seves diferències polítiques
MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -
Emma Bonino, exministra d'Exteriors d'Itàlia i excomissària europea, reconeguda pel seu activisme pels Drets Humans, ha mort aquest divendres als 78 anys.
"L'Emma ens ha deixat, però mai ens abandonarà. Avui no només ens deixa la nostra líder, ens deixa una de les protagonistes més lúcides, valentes i lliures de la història política del nostre país i del món lliure", ha confirmat en xarxes socials el seu partit Più Europa, de tall liberal i europeista.
Va començar el seu activisme polític durant la dècada dels 70 en moviments a favor de la legalització de l'avortament a Itàlia, punt en què es va presentar a les eleccions sota les sigles del Partit Radical.
Així va obrir una llarga trajectòria política que la va dur a ser diputada durant sis legislatures, així com comissaria de Pesca el 1995, ministra d'Afers Europeus de 2006 a 2008 i d'Exteriors de 2013 a 2014 en governs socialdemòcrates. Fins al 2022 va ser senadora, el seu últim càrrec electe.
El partit ha destacat el seu caràcter inconformista i les seves lluites "contra tot el que nega les llibertats", com l' "avortament clandestí, la fam al món, la partitocràcia, el justicialisme, els genocidis o contra tota forma d'autoritarisme", i així definit Bonino com a "activista, parlamentària, ministra, comissària europea", però "sempre radicalment lliure".
La seva llarga trajectòria activista va ser reconeguda amb diverses condecoracions, com la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit de la República Italiana, la Legió d'Honor francesa i el Premi Príncep d'Astúries a la Cooperació Internacional, que va rebre el 1998.
REACCIÓ A ITÀLIA I BRUSSEL·LES
La seva figura ha estat reivindicada per membres de l'actual Govern, cas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha destacat que durant dècades va representar "una veu forta i recognoscible de la política italiana, portant endavant les seves idees amb determinació".
"Les nostres històries i les nostres sensibilitats han estat lluny, però això mai m'ha impedit reconèixer el seu pes i el seu rol en la vida pública de la nostra nació", ha afirmat Meloni.
ANTONIO TAJANI
El ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, s'ha referit a Bonino com a "representant autoritzada de la política italiana". "Un dels rostres més coneguts del radicalisme liberal. Va ser la meva col·lega a Brussel·les, una dona intel·ligent amb qui sempre vaig tenir un intercanvi respectuós i lleial, malgrat tenir sovint valors i visions polítiques diferents", ha assegurat.
Així, ha dit que els va unir un "gran sentiment europeista", destacant la seva lluita per la moratòria de la pena de mort i per donar justícia a les dones víctimes de mutilacions genitals femenines.
ROBERTA METSOLA
La presidenta del Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ha assegurat en un missatge en italià difós en xarxes socials que "l'Europa per la qual va lluitar sentirà la seva absència".
"Emma Bonino mai va esperar a que el món estigués preparat, sempre va elegir anar cap enendavant, indicant el camí als altres", ha destacat la conservadora maltesa.