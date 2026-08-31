Itàlia manté 15 dies més la suspensió de Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta

Europa Press/Contacto/Domenico Cippitelli
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Itàlia ha adoptat aquest dilluns una ampliació per 15 dies més de la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació, per la qual cosa seguirà sotmetent a controls fronterers les persones procedents d'Espanya, enmig de la crisi sorgida entre Madrid i Roma per la gestió de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el passat 30 de juliol.
Segons informa l'agència italiana ADN Kronos, el Ministeri de l'Interior italià ha pres la decisió que notificarà en breu a la Unió Europea (UE), a qui ha d'informar ja que es tracta d'una mesura extraordinària en el context de la lliure circulació europea.
La decisió l'ha transmesa el ministre de l'Interior italià, Matteo Piantedosi, al seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, durant una "constructiva conversa telefònica", ha informat la citada agència, que assenyala que Roma justifica la seva mesura per l'anàlisi realitzada pel Comitè d'Anàlisi de la Immigració i la Seguretat Fronterera.
Segons Itàlia persisteixen els elements d'avaluació que van portar a la reintroducció el passat 1 d'agost dels controls fronterers amb vols i vaixells procedents d'Espanya però té en compte "les iniciatives ja empreses per Espanya, juntament amb la Unió Europea, perquè la situació en aquesta zona pugui encaminar-se cap a una propera normalització".
El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha referit precisament a aquests controls aquest dilluns, assegurant que no tenen "cap sentit". En una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, ha recordat que Espanya va ajudar Itàlia a acollir a immigrants arribats a la illa de Lampedusa i ha defensat la necessitat de solidaritat.
Sánchez ha lamentat la carta de 22 líders europeus, entre ells Meloni qüestionant la política migratòria de l'Executiu espanyol i ha esgrimit que sempre ha defensat que els països europeus en primera línia que pateixen l'arribada de migració irregular, com Espanya i Itàlia, necessiten "la solidaritat dels països centreeuropeus i del nord d'Europa".
El Govern espanyol va adoptar en reciprocitat la reinstauració dels controls Schengen per als viatgers procedents d'Itàlia fins al proper 7 de setembre. Fonts governamentals havien vingut assenyalant que la mesura podria aixecar-se abans si les autoritats italianes feien el propi, cosa que finalment no ha ocorregut.