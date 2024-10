Itàlia.- Itàlia aprova un decret per enrobustir la seva legislació sobre "països segurs" per a migrants

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprovat aquest dilluns un decret per enrobustir la seva legislació sobre "països segurs" per a la repatriació després de la sentència emesa la passada setmana per un tribunal de Roma, que va declarar il·legal la reclusió a Albània dels migrants traslladats des d'Itàlia.

El ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, ha detallat en una roda de premsa que ara són 19 països els que formen part de la llista i s'han exclòs tres: Camerun, Colòmbia i Nigèria, segons ha recollit l'agència de notícies AndKronos.

La primera ministra ha advertit que el seu Govern continuarà treballant "sense descans" per defensar les fronteres i restablir el que considera amb principi "fonamental", en virtut del com "a Itàlia només s'entra legalment", dies després que un tribunal de Roma dictés la primera garrotada judicial a l'acord amb Albània per traslladar a sol·licitants d'asil.

Meloni ha recalcat el seu 'full de ruta' en un comunicat en què ha aplaudit una "brillant operació" de les forces de seguretat italianes contra una xarxa de tràfic de persones per la qual s'ha detingut fins a 13 persones.

"És una prioritat lluitar contra els qui s'aprofiten del desig legítim de la gent de tenir condicions de vida més favorables per augmentar els seus guanys", ha assenyalat la primera ministra, que s'ha referit a aquestes xarxes com a "esclavistes del tercer mil·lenni".

La cap del Govern ja va criticar la sentència judicial emesa el divendres i que ha suposat la tornada a Itàlia del primer grup de migrants. La sentència posava en dubte que els països de procedència d'aquestes persones, en concret Egipte i Bangladesh, poguessin ser considerats assegurances, com defensen les autoritats italianes.

El ministre de Justícia, Carlo Nordio, ha explicat en una entrevista a 'La Repubblica' que el que cal corregir ara és la definició de país segur, un extrem que, en la seva opinió, "no pot ser responsabilitat del poder judicial". En aquest sentit, ha defensat que ha de derivar d'una "avaluació política".