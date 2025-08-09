Itàlia i Grècia s'incorporen als llançaments d'ajuda humanitària a Gaza

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha confirmat el llançament coordinat en les últimes hores de 106 palets amb ajuda humanitària sobre la Franja de Gaza en una operació que ha comptat amb la participació de sis països, entre ells Grècia i Itàlia, que s'han incorporat per primera vegada a aquesta classe d'operacions.
"Les Forces de Defensa d'Israel han efectuat un llançament aeri de 106 palets d'ajuda alimentària per als residents del nord i sud de Gaza en coordinació amb els Emirats Àrabs Units, Jordània, Alemanya, Països Baixos i, per primera vegada, Grècia i Itàlia", ha anunciat l'exèrcit israelià en un comunicat.
Tant les Nacions Unides com les ONG han reclamat de totes maneres que Israel aixequi per complet el bloqueig sobre l'enclavament en entendre que l'ajuda que està entrant no cobreix les necessitats de la població. Així mateix, han criticat els llançaments aeris pel perill que comporten per a la població de l'enclavament, que s'arrisca a morir esclafada o a intentar recollir els enviaments en zones de combat.