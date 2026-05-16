8 ferits en un atropellament al centre de Mòdena (Itàlia)

MADRID 16 maig (EUROPA PRESS) -
Vuit persones han resultat ferides al centre històric de Mòdena (Itàlia) aquest dissabte per la tarda en ser envestides pel conductor d'un vehicle que havia col·lisionat abans amb un altre cotxe.
Després d'abandonar el vehicle, el conductor va apunyalar una persona i va ser detingut per vianants i traslladat per agents a una comissaria, informen mitjans italians, que apunten a que és un home de 31 anys.
Després del primer xoc amb un cotxe, el vehicle es va encastar contra l'aparador d'una botiga de roba, ferint una dona. Set persones més van resultar ferides, algunes de gravetat, en els atropellaments posteriors.
Les forces de seguretat i els serveis d'emergència van anar al lloc i van fer els primers auxilis a les persones afectades, segons recull la premsa italiana.
De moment no s'ha informat de la possible causa de l'incident, que s'està investigant. Les imatges de vídeo apunten a que l'atropellament va ser intencionat.