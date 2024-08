Detenen un cuidador a Itàlia en confessar que va matar 4 ancians que "estaven patint"

MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Mario Eutizia, un home de 48 anys que treballa com a cuidador de persones grans, ha estat detingut a Caserta, als afores de Nàpols, en confessar que ha matat 4 ancians els 10 últims anys perquè "estaven patint".

Les autoritats han confirmat la mort de 2 persones els últims mesos --Luigi di Marzo, de 89 anys, i Gerardo Chintemi, de 96--, però resta identificar els altres 2, que haurien mort fa 10 anys i els noms dels quals no ha pogut facilitar el detingut perquè diu que no els recorda.

Als 4 els va administrar dosis letals de medicaments suposadament per posar fi al seu patiment, segons recull el diari italià 'Il Corriere della Sera'. La Fiscalia de Santa Maria Capua Vetere investiga ja altres 30 ancians als què va cuidar Eutizia, per identificar possibles casos addicionals.

En el cas de les 2 primeres morts confessades sense dades, Eutizia assegura que els noms estaven apuntats en el telèfon mòbil que li van robar quan dormia en un banc.

L'advocat d'Eutizia, Gennaro Romano, ha explicat que en la confessió va relatar que van ser "actes de consciència". "Està tranquil a la presó, convençut que va fer bé de confessar els assassinats (...). En qualsevol cas, les seves declaracions hauran de ser verificades i per això tenim plena confiança en el poder judicial", ha dit.

Eutizia està detingut a la presó de Santa Maria Capua Vetere, on continua amb el seu tractament per les nombroses patologies que pateix, des de diabetis fins a càncer. Dilluns serà interrogat per la jutgessa Alessandra Grammatica, que haurà de validar la detenció ordenada per la Fiscalia.