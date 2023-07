Itàlia.- Almenys sis morts i 80 ferits en un incendi en una residència de gent gran a Milà

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort i 80 han estat hospitalitzades aquest divendres de matinada en un incendi en una residència de gennt gran de la ciutat italiana de Milà.

Entre els morts hi ha cinc dones i un home, tots ells entre 69 i 85 anys d'edat; quatre dels quals per inhalació de fum i les altres dues per cremades, segons ha informat la cadena italiana Rai News.

Entre els més de 80 ferits (40 dels quals per intoxicació i cap per cremades), n'hi ha tres en estat greu; a més, han estat traslladats per 15 hospitals de la ciutat.

Els equips de rescat han assegurat que és una situació "molt complexa a causa de la presència de fum" i que l'estructura ha quedat parcialment inutilitzable, per la qual cosa alguns dels hostes han estat traslladats cap a una altra part de l'edifici.

"La principal hipòtesi és que es tracta d'un accident però encara ho hem d'aclarir tot", ha informat un portaveu del Cos de Bombers de la ciutat.