Itàlia acomiadarà Berlusconi dimecres amb un funeral d'estat a la catedral de Milà

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Silvio Berlusconi serà acomiadat dimecres amb un funeral d'estat a la catedral de Milà, on previsiblement hi assistiran representants de les principals institucions polítiques del país.

Berlusconi, malalt de leucèmia, es va morir dilluns cap a les 9.30 hores a l'Hospital de Milà, on va ser ingressat divendres. El fèretre ha estat traslladat a la seva mansió d'Arcore per a un capella ardent prèvia a les cerimònies oficials.

L'arxidiòcesi de Milà ha confirmat que dimecres el Duomo acollirà el funeral d'estat, presidit per l'arquebisbe Mario Delpini. Entre els assistents hi haurà el president de la República, Sergio Mattarella, segons fonts citades per l'agència de notícies AdnKronos.

El Govern italià també ha decretat que dimecres sigui un dia de dol nacional, la qual cosa implicarà que les banderes onejaran a mitja asta als edificis públics en record d'una figura política que ha marcat la història política recent d'Itàlia i que també ha tingut molt de pes en l'àmbit empresarial.