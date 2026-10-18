Trump atorga el seu suport formal al "primer ministre guerrer" Netanyahu per a les eleccions israelianes

Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha expressat aquest diumenge el seu suport formal al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de cara a les eleccions legislatives israelianes previstes per al proper 27 d'octubre.
"Bibi (sobrenom) Netanyahu ha estat un gran primer ministre guerrer i un gran soci per a la pau combatent a la República Islàmica de l'Iran i els seus càntics de 'Mort a Israel! Mort a Estats Units! Destruirem el Petit Satanàs i el Gran Satanàs' de fa 51 anys", ha afirmat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
Trump ha subratllat que "era una qüestió de temps que l'Iran posés aquesta sinistra frase en pràctica", però després dels atacs nord-americà i israelians llançats des del febrer "han quedat sistemàticament destruïts", tant militarment com econòmica. "I acabarem la feina ràpidament si no canvien de rumb", ha advertit.
Així, el president dels Estats Units ha advertit que "si Israel té el líder equivocat, qualsevol que no sigui Bibi, els Estats Units haurien de fer la feina sols i no m'inclino per això".
Trump ha destacat que Netanyahu ha estat "fort, valent i brillant" fins i tot "davant l'oposició dins del propi Israel". "Una persona normal hauria cedit sota aquesta pressió", però Netanyahu no ha cedit "sinó que s'ha enfortit". "Ha resistit i fins i tot ha prosperat", ha apuntat.
"Aquest és l'aliat que els Estats Units d'Amèrica demanen a Israel, un país pel qual tant hem fet. Sisplau, que aquesta carta serveixi per expressar el meu complet i total suport a Bibi Netanyahu en la seva campanya per a la reelecció com a primer ministre d'Israel. Bibi Netanyahu mai no us deixarà enrere!", ha reblat.