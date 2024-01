El Tribunal Suprem israelià deroga la llei bàsica de la reforma judicial de Netanyahu

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem israelià ha anul·lat aquest dilluns en una ajustada votació la Llei Bàsica Judicial, la norma més important aprovada en el marc de la polèmica reforma judicial que impulsa el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu. És la primera vegada en la història d'Israel que un tribunal anul·la una llei bàsica, amb nivell gairebé constitucional.

El Suprem ha aprovat per vuit vots contra set aquesta norma, i ha recolzat amb el vot de dotze magistrats la capacitat dels tribunals de revisar les lleis aprovades pel Parlament, incloses les lleis bàsiques com la que al juliol va derogar la coneguda com a Llei de Causa Probable, segons recull la premsa israeliana.

Els tribunals conserven així les seves competències per intervenir i anul·lar de forma excepcional i en casos extrems normes en què la Knesset (Parlament) s'excedeixi en la seva autoritat.

La Llei Bàsica Judicial va ser aprovada el 24 de juliol. Aquestes lleis bàsiques estan considerades com a capítols d'una futura Constitució d'Israel.

Aquesta reforma judicial ha estat el motiu de mesos de mobilitzacions contra el Govern de Netayahu, al qui l'oposició acusa de totalitarisme i d'atemptar contra la divisió de poders en intentar reduir l'abast de la llei de raonabilitat al nivell administratiu i deixar fora el nivell de càrrecs electes. Fins i tot la fiscal general israeliana, Gali Baharav Miara, ha manifestat el seu rebuig a la norma ara derogada.

Les protestes només han cessat després dels atacs del 7 d'octubre de Hamás contra territori israelià que es van saldar amb uns 1.200 morts i que han propiciat una operació militar de represàlia contra la Franja de Gaza.