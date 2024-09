Israel treballa per suprimir l'acord que permet al Líban l'explotació de gas al Mediterrani

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Energia d'Israel, Eli Cohen, ha confirmat aquest diumenge que el país treballa per suprimir l'acord amb el Líban de l'octubre del 2022 que delimitava una nova frontera marítima al Mediterrani, pel qual es concedia a Beirut la possibilitat d'explotar el jaciment de gas de Qana.

Les parts van acordar fa gairebé dos anys situar la demarcació de les aigües territorials a la coneguda com a Línia 23, uns fets que facilitaven al Líban explotar aquesta zona marítima després dels successius descobriments de recursos gasístics a les costes compartides per tots dos països al Mediterrani.

"Estic buscant una manera o una escletxa per cancel·lar l'escandalós acord de gas que es va signar amb el Líban. Va ser un error des del principi i ens assegurarem d'arreglar-ho", ha manifestat Cohen en unes declaracions a l'emissora israeliana GLZ Radio referent a l'acord intervingut pels Estats Units.

Israel i el Líban van signar a finals d'octubre del 2022 un pacte que les parts van catalogar d'"històric" perquè va aconseguir posar fi a una disputa a través d'una solució dialogada entre dos països que tècnicament ja llavors estaven en guerra i que no mantenen relacions diplomàtiques.

L'acord reconeix la frontera fixada amb boies per Israel, permetent al Líban gaudir de l'explotació de l'àrea al nord de la Línia 23, inclòs el camp de gas de Qana. Israel mantindria el control del jaciment de Karish i ja llavors va rebre amenaces del partit-milícia xiïta Hezbollah per no iniciar obres a la zona.

Les tensions a Pròxim Orient van esclatar fa gairebé un any, després que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va llançar una ofensiva contra Israel en la qual van morir gairebé 1.200 persones i 240 més van ser segrestades. L'exèrcit israelià va llançar llavors una cruenta campanya militar a la Franja de Gaza que deixa gairebé 41.600 morts.

Per la seva banda, Hezbollah va llançar llavors una sèrie d'atacs contra el nord d'Israel en solidaritat amb la causa palestina que van causar diversos morts i van provocar l'evacuació de milers de persones. Israel ha respost amb atacs a la milícia i a mitjans de setembre va iniciar una operació que ha culminat amb la mort del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, i gran part de la cúpula del grup.