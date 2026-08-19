Israel torna a atacar zones del sud del Líban malgrat l'alto-el-foc

Marwan Naamani/dpa - Arxiu
MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha tornat a trencar l'alto-el-foc amb el Líban vigent des del juny i ha bombardejat durant la nit del dimarts zones del districte de Nabatieh, al sud, segons han informat aquest dimecres les autoritats del país.
Els atacs han tingut com a objectiu la zona d'Ali al-Taher, si bé de moment no hi ha informacions sobre víctimes, ferits o danys materials, segons informacions de l'agència libanesa NNA, que ha difós imatges de la zona on s'ha registrat l'explosió.
Posteriorment, fonts properes a l'assumpte han informat que diversos caces de la Força Aèria d'Israel han atacat un habitatge en al-Fauqa, també a Nabatieh, al llarg de la nit.
El 26 de juny, el Líban i Israel van assolir un principi d'acord amb la mediació dels Estats Units que asseia les bases per a un alto-el-foc permanent i incloïa el restabliment de la sobirania libanesa en el sud del país, però també el desarmament del partit-milícia xiïta Hezbollah, qüestió que el grup ha rebutjat de ple.
Des de llavors, Israel ha al·legat raons de seguretat i la negativa de Hezbollah a l'acord per justificar que continuïn les seves operacions militars en el sud del Líban.