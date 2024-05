Israel titlla de "molt decebedor" l'anunci de Biden de suspendre l'enviament d'armes si envaeix Rafah

El representant israelià davant de l'ONU diu que qualsevol restricció "és interpretada pels enemics com alguna cosa que els dona esperança"



MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El representant permanent d'Israel davant de Nacions Unides, Gilad Erdan, ha descrit aquest dijous com "molt decebedor" l'anunci formulat pel president dels Estats Units, Joe Biden, sobre una suspensió de l'enviament d'armament a l'Exèrcit israelià en cas que iniciï una ofensiva a gran escala contra la ciutat de Rafah, a la frontera entre la Franja de Gaza i Egipte.

"És difícil i molt decebedor escoltar aquestes declaracions de part d'un president al que hem estat agraïts des de l'inici de la guerra", ha dit Erdan en declaracions concedides a l'emissora pública israeliana Kan, en referència a l'ofensiva deslligada contra Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"No atribueixo males intencions al president, però crec que està bastant clar que qualsevol pressió o restriccions a Israel, fins i tot per part d'aliats propers que volen el millor per a nosaltres, són interpretades pels nostres enemics, Iran, Hamas i Hezbollah, com una cosa que els dona esperances a l'hora d'aconseguir els seus objectius", ha argumentat.

Així, Erdan ha sostingut que l'anunci de Biden "podria donar ànims" als "enemics del poble jueu i de l'Estat d'Israel", abans de recalcar que no descarta que Israel expandeixi la seva operació en Rafah --després de la presa el dimarts del costat palestí del pas fronterer i després de mesos de bombardejos-- malgrat l'anunci de Biden.

"Són decisions que el primer ministre (Benjamin Netanyahu) i el gabinet de guerra hauran d'adoptar. No tinc constància que s'hagin presentat alternatives a l'operació a Rafah que permetin enderrocar a Hamas i crear un futur i un horitzó, inclosa per descomptat l'alliberament dels ostatges, sense entrar en Rafah", ha defensat.

"Si es limita a Israel l'entrada a una zona tan important i central com Rafah, on encara estan presents milers de terroristes, ostatges i els líders de Hamas, com exactament s'aconseguirà l'objectiu de destruir a Hamas?", s'ha preguntat el representant permanent d'Israel davant de l'ONU.

D'aquesta forma, ha posat l'accent que les armes enviades pels Estats Units "són defensives". "Israel haurà de fer el que cregui necessari per a la seguretat dels seus ciutadans", ha dit, abans d'afirmar que "hi ha molta gent als Estats Units que creuen que (l'anunci de Biden) està relacionat amb les eleccions" presidencials previstes per al novembre del 2024.

D'altra banda, ha rebutjat les crides a favor de materialitzar la solució de dos Estats argumentant que "hi ha un enemic tan cruel com els nazis, com Estat Islàmic, que vol destruir a Israel en el nord i en el sud". "Iran està disparant míssils. És moment de limitar les armes a Israel? És moment d'abordar un Estat palestí?", ha qüestionat.