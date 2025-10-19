Israel suspèn l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats israelianes han suspès l'entrada d'ajuda humanitària "fins a una altra ordre" en represàlia per l'escalada d'aquest diumenge, després d'acusar a les milícies del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) de trencar l'alto el foc.
Fonts oficials israelianes citades per diferents mitjans internacionals han explicat que "conforme a les directrius polítiques s'ha interromput la transferència d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza fins a una altra ordre, després de la flagrant violació de l'acord per part d'Hamas".
L'Exèrcit israelià ha denunciat un atac de milicians palestins contra una unitat d'enginyers i un reforç d'infanteria, primer amb l'impacte d'un míssil antitanc contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport, sense que hi hagi constància de víctimes.
En resposta, Israel ha llançat aquest diumenge una nova ona d'atacs aeris. "Les Forces de Defensa d'Israel, liderades pel Comandament Sud, han iniciat una ona d'atacs contra objectius terroristes d'Hamas al sud de la Franja de Gaza, després d'una violació d'un acord d'alto el foc ocorreguda el dia d'avui", ha fet saber l'Exèrcit en un escarit missatge en el seu compte de la xarxa social X. Les autoritats gazianes han informat d'almenys 15 civils palestins morts en atacs israelians en les últimes hores.
Fonts militars han confirmat al diari 'Times of Israel' que han atacat ja més de 20 objectius a Gaza després de l'incident de Rafah, en la crisi més greu de l'alto el foc des de la seva declaració l'11 d'octubre. Fonts de seguretat dels Estats Units han declarat al portal Axios que l'Exèrcit israelià va informar amb antelació a Washington de la represa dels bombardejos sobre Gaza.
Encara que en un primer moment fonts d'Hamas van indicar al diari 'Filastin', afí al moviment islamista, que l'incident semblava tractar-se d'un atac contra una milícia finançada per Israel i que no anava dirigit als militars israelians, un segon comunicat del braç armat del moviment, les Brigades Ezzeldín al Qassam, ha precisat que ara com ara és impossible saber el que ha ocorregut atès que els contactes amb les seves unitats a Rafah porten trencats des de l'entrada de l'Exèrcit israelià a la ciutat, al maig de 2024.