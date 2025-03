Israel suspèn l'entrada d'ajuda a Gaza perquè Hamas accepti els seus termes de l'alto el foc

Anuncia la restricció després de declarar una nova treva unilateral que Hamas interpreta com una renúncia a continuar amb el diàleg de pau

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat la suspensió de l'entrada d'ajuda a la Franja de Gaza a partir d'aquest diumenge després de denunciar la negativa de Hamas a acceptar els termes dels Estats Units --aprovats pel Govern israelià-- per allargar la primera etapa de l'alto el foc a l'enclavament palestí, que va expirar el dissabte passat.

L'anunci del primer ministre israelià ha arribat hores després que precisament el Govern d'Israel va declarar un nou alto el foc unilateral durant les festivitats del ramadà musulmà i la Pasqua jueva, és a dir, aproximadament fins al 20 d'abril.

No obstant això, aquesta ampliació del cessament d'hostilitats funcionarà al marge dels termes de l'alto el foc inicial negociat entre Hamas i Israel i que va entrar en vigor el 19 de gener. Per tant, no inclou la continuació dels procediments per intercanviar ostatges israelians en mans de les milícies palestines per presoners palestins.

Netayahu ha acusat Hamas d'ignorar una proposta alternativa presentada per l'enviat especial de la Casa Blanca a la regió, Steve Witkoff. El representant nord-americà va oferir la possibilitat d'allargar els termes de la primera fase de l'alto el foc original: prosseguir amb els intercanvis mentre intenten desembussar les negociacions, ara mateix paralitzades, per pactar una hipotètica segona etapa que comprèn l'alliberament de tots els ostatges masculins a canvi de la retirada de les forces israelianes de l'enclavament palestí i l'obertura de converses inicials sobre una qüestió encara més delicada com és el futur polític de la Franja.

Segons la proposta de Witkoff, Hamas hauria de lliurar a Israel a la meitat dels ostatges que encara té en el seu poder (morts inclosos) i la segona meitat quan sigui pactat un alto el foc permanent. Aquesta proposta no contempla la retirada dels militars israelians de la Franja, com exigeix Hamas.

En aquest context i "després del final de la primera fase de l'acord sobre els ostatges, i en vista de la negativa de Hamas a acceptar l'esquema de Witkoff per continuar les converses al que Israel ha accedit", ha fet saber l'oficina de Netanyahu, "el primer ministre Netanyahu ha decidit que a partir d'aquest matí cessarà tota entrada de béns i subministraments a la Franja de Gaza".

"Israel no permetrà un alto el foc sense l'alliberament dels nostres ostatges. Si Hamas continua amb la seva negativa, hi haurà més conseqüències", avisa l'oficina del mandatari israelià.

En la seva resposta inicial a la suspensió de l'ajuda, Hamas denuncia que la prohibició israeliana no és més que un "xantatge barat" i un "cop d'estat" israelià contra l'acord d'alto el foc, a més de tractar-se d'un "crim de guerra i un atac flagrant a l'acord". Hamas ha instat finalment els mediadors internacionals a obligar Israel que posi fi a aquestes "mesures punitives" contra la població de Gaza.

"Les acusacions de l'ocupació sobre la violació de l'acord per part del moviment són meres mentides descarades destinades a encobrir les seves constants violacions", afegeix Hamas, que exigeix a Israel que se cenyeixi d'una vegada als termes de l'acord original, i que estipulen amb claredat els termes de la segona etapa de negociacions, inclosa la retirada.

"Netanyahu vol allargar l'acord sense oferir res a canvi ni completar les obligacions que li van imposar a l'acord durant el període passat", sentencia Hamas en la seva resposta, recollida per l'agència palestina Sanad.

El moviment islamista ja va protestar aquest dissabte contra els termes de l'enviat nord-americà en esgrimir que no eren més que una tàctica dilatòria per mantenir la presència israeliana a la Franja i una "tornada a les posicions de partida", segons va manifestar el seu portaveu Hazim Qasem després de constatar les negociacions sobre la segona fase estan completament congelades no només per les friccions sobre la retirada militar israeliana, sinó també i ja amb vista a futur, perquè Hamas no té la més mínima intenció de cedir el seu control polític ni de seguretat sobre l'enclavament palestí, com exigeix Israel en últim terme.

HAMÀS ACUSA ISRAEL DE PARALITZAR LES CONVERSES

Hamas, per contra, assegura que és Israel qui està obstaculitzant el procés de diàleg en fer servir aquesta nova treva unilateral com una tapadora de la seva negativa a negociar la retirada de les seves forces de l'enclavament abans de qualsevol altra consideració, tal com ha denunciat aquest diumenge el seu alt càrrec Mahmud Mardawi.

"L'única manera d'aconseguir l'estabilitat a la regió i el retorn dels presoners israelians és completar l'aplicació de l'acord d'alto el foc, començant per la implementació de la segona fase", ha fet saber en un comunicat recollit pel diari 'Filastin', afí al moviment islamista palestí.

Mardawi va denunciar que la treva israeliana durant el ramadà no és més que una expressió de la renúncia de Netanyahu a prosseguir amb les converses en una "manipulació contínua" que "no retornarà els presoners a les seves famílies, sinó per contra, conduirà a la continuació del seu patiment i posarà en perill les seves vides, si no s'exerceix pressió sobre l'ocupació perquè compleixi amb les seves obligacions".