Israel s'ofereix a negociar amb Hamas l'alliberament immediat d'onze ostatges i la meitat dels captius morts

Les FDI confirmen la mort de sis "terroristes" de Hamas en un operatiu a Beit Lahia

MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ofert aquest diumenge la negociació d'una proposta dels EUA per continuar amb l'alto el foc a Gaza i que implica l'alliberament "immediat" per part de Hamas, "d'onze ostatges vius i la meitat dels captius morts" que continuen a mans de les milícies palestines.

Netanyahu ha efectuat aquesta declaració després del "debat en profunditat" que ha mantingut aquest dissabte al vespre sobre la qüestió dels ostatges, "amb la participació de l'equip negociador i els caps de l'aparell de seguretat".

Aquesta decisió s'alinea amb una proposta de l'enviat dels EUA, Steve Witkoff, que exigia l'alliberament immediat de la meitat dels ostatges durant la treva unilateral declarada per Israel fins al final de la Pasqua jueva, el Péssah, a mitjans del mes que ve.

Israel creu que ara mateix queden 24 ostatges amb vida a Gaza (22 israelianes, un tailandès i un nepalès). Les restes mortals de 35 ostatges més, la mort de les quals va ser confirmada per Israel continuen a mans de les milícies palestines: 34 durant l'atac de les milícies palestines el 7 d'octubre del 2023 i un soldat mort a la guerra de Gaza del 2014.

Ara "el primer ministre ha donat instruccions a l'equip negociador perquè es prepari per a la continuació de les converses segons la resposta dels mediadors a la proposta de Witkoff d'alliberar immediatament onze ostatges vius i la meitat dels ostatges morts", segons un comunicat de la seva oficina.

Hamas ha declarat aquesta setmana la seva disposició a alliberar sense dilació el soldat israelià-nord-americà Edan Alexander i els cossos de quatre persones amb doble nacionalitat però sempre que Israel accepti negociar sobre els termes originals de l'alto el foc pactat inicialment i que contemplen la retirada militar israeliana de l'enclavament, cosa que l'exèrcit no està disposat a fer.

No obstant això, Israel en un primer moment i després la Casa Blanca han declarat la seva absoluta desconfiança a la proposta del moviment islamista palestí.

El moviment islamista palestí, per la seva banda, també s'ha negat en rodó a plantejar si més no la seva sortida del poder a Gaza, com també apunten els termes d'una hipotètica fase final de l'alto el foc que va començar el 19 de gener i va acabar a principis d'aquest mes per acabar substituït per aquesta "treva unilateral" israeliana.

ATAC A UNA CÈL·LULA "TERRORISTA"

Aquest alto el foc no ha implicat el cessament de la violència. Aquest mateix dissabte, fonts mèdiques palestines han denunciat la mort de nou civils, entre ells tres periodistes, en un atac israelià al nord de la Franja de Gaza. L'exèrcit d'Israel ha admès una operació a Beit Lahiya però ha assegurat que aquests civils eren, en realitat, "terroristes" que amenaçaven les seves forces amb un dron.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest diumenge la mort de diversos "terroristes" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), un d'ells presumptament implicat en els atacs del 7 d'octubre del 2023, en el marc d'una operació contra "una cèl·lula terrorista" a Beit Lahia, a l'extrem nord de la Franja de Gaza.

"Ahir, les FDI van atacar una cèl·lula terrorista a la zona de Beit Lahia, inclòs un terrorista que va envair el país en la massacre assassina del 7 d'octubre. Els terroristes atacats operaven un avió no tripulat destinat a dur a terme atacs terroristes contra combatents de les FDI que operen a la Franja de Gaza", han comunicat les FDI en una publicació a X.

Alguns dels sis morts identificats per les FDI s'haurien fet passar per personal de mitjans de comunicació, segons informacions de la intel·ligència israeliana, que ha indicat a més que el dron abans esmentat "estava en ús continu per l'organització terrorista Jihad Islàmica, fins i tot en el moment de l'operació" de la forces d'Israel.

"Les FDI continuaran actuant per eliminar qualsevol amenaça als residents de l'Estat d'Israel i a les forces de les FDI", han afegit després de fer saber la notícia.

Aquest comunicat arriba després que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ofert la negociació d'una proposta dels EUA per continuar amb l'alto el foc a Gaza i que implica l'alliberament "immediat" per part de Hamas, "d'onze ostatges vius i la meitat dels captius morts" que continuen a mans de les milícies palestines.