Israel respon a Borrell que les crides a "limitar" les seves operacions "només reforcen Hamas"

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors israelià, Yisrael Katz, ha respost a les crítiques de l'alt representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, per l'avanç de l'ofensiva sobre Rafah en assegurar que "les crides a limitar la defensa d'Israel només reforcen Hamas".

"Per deixar-ho clar, Israel està decidit a desmantellar Hamas", ha assegurat Katz, en un missatge publicat a X i en el qual ha al·legat que les Forces de Defensa respecten de manera "estricta" el dret internacional i permeten "el moviment segur de civils".

En canvi, "Hamas impedeix aquest pas segur", segons Katz. "El nostre compromís amb la vida dels civils gazians és més fort que el de Hamas", ha reblat, al costat d'un vídeo que recull algunes de les crítiques pronunciades dilluns pel cap de la diplomàcia europea.

Borrell va suggerir als Estats Units deixar de subministrar armes a Israel i va qüestionar que sigui possible evacuar els civils que ara mateix hi ha a Rafah, a la zona sud de la Franja. "A on? A la Lluna?", va plantejar l'alt representant en una compareixença davant els mitjans.