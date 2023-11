Israel rep un llistat amb els ostatges que seran alliberats per Hamas aquest diumenge

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha informat que ha rebut una llista amb ostatges retinguts a la Franja de Gaza que previsiblement seran alliberats aquest diumenge pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) en virtut de l'acord entre les parts.

L'oficina del primer ministre israelià ha assenyalat en un comunicat publicat a la xarxa social X que "s'ha rebut una llista dels ostatges que seran alliberats avui (diumenge 26 de novembre del 2023) com a continuació de l'esquema" i ha assegurat que "els funcionaris de seguretat l'estan revisant".

"En nom del coordinador per als Ostatges i Desapareguts, el General de Brigada Gal Hirsch, la informació ha estat transmesa a les famílies dels ostatges", han afegit des de l'oficina del primer ministre, demanant als mitjans de comunicació que "tinguin la deguda precaució".

El Govern ha afegit que "es proporcionarà informació confiable addicional segons sigui necessari" i ha demanat que no es difonguin "rumors i informació no oficial".

El Govern israelià va alliberar aquest divendres 39 presos palestins i, a canvi, Hamas va fer el mateix amb 24 ostatges --13 dels quals israelians, a més de deu ciutadans tailandesos i un filipí que han estat posats en llibertat fora del marc de l'acord-- segrestats des del passat 7 d'octubre.

Ja aquest dissabte, Hamas ha alliberat un grup de 17 ostatges, que ha estat lliurat al Comitè Internacional de la Creu Roja abans de ser traslladat a través de Rafah fins a territori egipci i des d'allà a territori israelià.

Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Exteriors de Qatar ha anunciat l'alliberament de 39 presos palestins, tretze ostatges israelians i set ostatges estrangers en el marc de l'acord de treva.

El pacte entre les parts estableix com a objectiu l'alliberament de 50 ostatges retinguts a Gaza a canvi de 150 presos palestins. El Govern de Benjamin Netanyahu havia avisat que no completaria la seva part fins que no haguessin sortit els primers segrestats.