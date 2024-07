Israel rebutja el "ridícul negacionisme" d'Hezbollah i amenaça amb conseqüències

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, ha rebutjat aquest diumenge el "ridícul negacionisme" d'Hezbollah sobre la seva implicació en l'atac de dissabte a Majdal Shams en el qual van morir dotze civils i ha assegurat que hi haurà conseqüències.

"Hezbollah no se'n sortirà sense un càstig, d'aquest incident, malgrat el seu ridícul negacionisme", ha afirmat Gallant després de visitar la seu del Comandament Nord de les forces armades israelianes, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

"He visitat el Comandament Nord per veure els plans de resposta. És Hezbollah, un titella de l'Iran a la regió", ha reiterat el màxim responsable del Ministeri de Defensa israeliana. Hezbollah "tindrà conseqüències i pagarà un preu molt alt per les seves accions", ha subratllat Gallant.

Dotze civils drusos israelians, la majoria menors d'edat, van morir diumenge a Majdal Shams, als alts del Golan sirians ocupats per Israel, per l'impacte del que segons Israel era un coet iranià llançat per Hezbollah des del Líban. Hezbollah, no obstant això, nega cap implicació i atribueix els fets a un projectil antiaeri d'intercepció israeliana.