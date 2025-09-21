Israel rebutja el reconeixement de Palestina per ser una "recompensa al terrorisme"

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern israelià ha expressat aquest diumenge el seu rebuig al reconeixement de l'Estat de Palestina anunciat pel Regne Unit, Canadà i Austràlia perquè suposa una "recompensa al terrorisme".
"Els líders d'Hamas anomenen a aquesta declaració 'els fruits de la massacre del 7 d'Octubre' i suposa no només una recompensa per la major matança de jueus des de l'Holocaust a mans de una organització terrorista que demana i actua per a l'anihilació d'Israel, sinó que a més solidifica el suport amb el qual compta Hamas", ha denunciat el Ministeri d'Afers Exteriors israelià en un missatge publicat al seu compte d'X.
Per a Israel, "aquesta declaració no fomenta la pau, sinó que per contra desestabilitza encara més la regió i afecta a les opcions d'aconseguir una solució pacífica en el futur". En concret considera "destructiu" separar la qüestió de l'estat palestí de la resta de qüestions de l'estatus final que és necessari abordar per a la pau.
"Aquesta acció va en contra de la lògica de negociació per aconseguir un acord entre les dues parts, per la qual cosa allunya encara més la desitjada pau", ha argumentat el Govern israelià.
Pel que fa a l'Autoritat Palestina, Israel ressalta que "no ha complert cap dels seus requisits i obligacions", entre els quals ha esmentat el "cessament de la incitació a la violència, la política de pagaments per assassinats (...) o la lluita contra el terrorisme", i cita com a exemple la troballa de coets la setmana passada prop de Ramallah.
"L'Autoritat Palestina és part del problema i no parteix de la solució. Aquest és també el motiu pel qual els Estats Units han sancionat a l'Autoritat Palestina i han impedit als seus dirigents entrar al seu territori" per assistir a la sessió anual de l'Assemblea General de l'ONU, que comença aquest dilluns a Nova York.
En tot cas, argumenta Israel, "no acceptem cap text descontextualitzat i imaginari que intenta obligar-nos a acceptar unes fronteres indefensables". "Els gestos polítics dirigits als votants interns només perjudiquen a l'Orient Pròxim i no ajuden. Si els països que han signat aquesta declaració volguessin ajudar realment a estabilitzar la regió, es concentrarien a pressionar a Hamas perquè alliberés als ostatges i que es desarmés immediatament", ha apel·lat.
Per tot això, "Israel rebutja categòricament la declaració del reconeixement unilateral d'un estat palestí que han fet el Regne Unit i altres països".
Aquest diumenge, el Regne Unit, Canadà i Austràlia han anunciat el reconeixement dels seus respectius països a l'Estat palestí, un simbòlic moviment conjunt que ja havien anticipat en els últims mesos i al que se sumaran en les properes hores altres set governs més, inclòs el de França.
Encara que ja són gairebé 150 els països que reconeixen a tot el món l'Estat palestí, entre ells Espanya, el Regne Unit i Canadà s'han convertit aquest diumenge en els primers del G7 en fer-ho, abans d'una cimera per a la solució de dos Estats que tindrà lloc a l'ONU i que està promoguda per França i per l'Aràbia Saudita.