Israel publica imatges de l'hospital atacat a Gaza i diu que demostren la seva innocència

L'exèrcit israelià n'acusa Gihad Islàmica i afirma que Hamas "ha impulsat una campanya global" per "ocultar el que ha passat"

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel s'ha distanciat aquest dimecres de l'atac executat dimarts contra un hospital a la Franja de Gaza, incident que s'ha saldat amb almenys 500 morts, segons les autoritats locals, i ha sostingut que l'absència d'un cràter concordant amb la seva munició demostraria que no estan darrere el succés, del qual han estat acusat per les autoritats palestines i els governs regionals.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han reiterat que l'incident s'ha produït per l'impacte d'un projectil de Gihad Islàmica i ha adjuntat imatges de l'aparcament de l'hospital i de cràters d'atacs israelians previs. "No hi ha signes visibles de cràters o danys significatius als edificis", han recalcat en un vídeo, publicat a través del seu compte d'X.

Així mateix, l'exèrcit d'Israel ha publicat a X un tall d'àudio que suposadament recull "una conversa entre operatius de Hamas" sobre l'incident i afirmen que el projectil ha estat disparat per Gihad Islàmica "des d'un cementiri situat darrere l'hospital".

Daniel Hagari, un dels portaveus de l'exèrcit d'Israel, ha acusat el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) d'enganyar els mitjans de comunicació internacionals sobre l'atac, que fins i tot ha provocat la cancel·lació d'una cimera a Jordània en la qual havien de participar els presidents dels Estats Units (EUA), Joe Biden; Egipte, Abdelfatah al-Sisi; i l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas.

En aquest sentit, Hagari ha afirmat que l'exèrcit d'Israel n'ha fet "una investigació exhaustiva i en profunditat" que li permet "confirmar" que "l'organització terrorista Gihad Islàmica és responsable dels danys a l'hospital".