Israel prohibeix al Consolat d'Espanya a Jerusalem "donar servei als palestins a Cisjordània"

El Govern israelià atribueix la decisió al reconeixement de l'Estat de Palestina i les declaracions "antisemites" de Díaz

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha anunciat aquest divendres la seva decisió de "tallar la connexió entre la representació d'Espanya a Israel i els palestins" i "prohibir" que el seu Consolat a Jerusalem doni serveis als palestins residents a Cisjordània després del reconeixement de l'Estat de Palestina, que entrarà en vigor el 28 de maig, i les declaracions "antisemites" de la vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, que va fer servir un vídeo en suport al reconeixement de l'Estat palestí l'expressió "des del riu fins al mar".

"En resposta al reconeixement de l'Estat palestí per part d'Espanya i les declaracions antisemites de la vicepresidenta del Govern central no només de reconèixer un Estat palestí sinó d''alliberar Palestina des del riu fins al mar', he decidit tallar la connexió entre la representació d'Espanya a Israel i els palestins i prohibir al Consolat espanyol a Jerusalem donar servei als palestins de Cisjordània", ha dit el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz.

Així mateix, ha subratllat, en referència a Díaz, que "si aquesta persona ignorant i plena d'odi vol entendre el que busca realment l'islam radical, hauria d'estudiar els 700 anys de domini islàmic a l'al-Àndalus, avui Espanya", segons un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X.