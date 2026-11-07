El president d'Israel encarrega a Gadi Eisenkot la formació de govern

Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press
MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Israel, Isaac Herzog, ha encarregat aquest dissabte al líder del partit Yashar, Gadi Eisenkot, la formació de govern després de les eleccions legislatives del passat 27 d'octubre, en què la formació centrista va ser la segona més votada, només per darrere del partit Likud del primer ministre Benjamin Netanyahu.
"Després de la conclusió el dijous de la ronda de consultes (...), el president ha informat al líder del partit Yashar, Gadi Eisenkot, de la seva intenció d'encarregar-li la formació de govern", ha informat l'oficina presidencial en un comunicat.
Herzog ha convidat Eisenkot a la Residència del President aquest diumenge a les 17.00 hores, "per encarregar-li la formació de govern", explica el comunicat.
A la ronda de consultes, un total de 67 dels 120 diputats de la Knesset o Parlament israelià "van recomanar al president Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot rebés l'encàrrec de formar govern".
Uns altres 46 diputats van demanar que encarregués la formació de govern al primer ministre sortint, Netanyahu, i un grup de 7 diputats han optat per no recomanar cap candidat.
Un cop rebi l'encàrrec formal, Eisenkot tindrà 28 dies per formar un govern que es podrien prorrogar 14 dies més per decisió presidencial, segons la normativa recollida a la Llei Bàsica o Constitució israeliana.