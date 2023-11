Israel es prepara per alliberar 42 presos palestins més en el marc de l'acord amb Hamas

La milícia palestina hauria de posar en llibertat 14 ostatges perquè les autoritats israelianes permetin aquesta sortida de presó



MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats israelianes posaran en llibertat aquest dissabte un total de 42 presos palestins en el marc de l'acord assolit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que hauria de fer el mateix amb 14 ostatges en captivitat a la Franja de Gaza per complir així amb la proporció d'u a tres fixada en el pacte.

El Servei de Presons d'Israel ja ha rebut a primera hora de dissabte el llistat amb els 42 presos palestins que seran alliberats. Els palestins seran traslladats a la presó d'Ofer --presó israeliana situada a Cisjordània-- perquè la Creu Roja els faci exàmens mèdics abans de ser alliberats.

Les autoritats israelianes han incidit que els presos palestins tan sols seran alliberats un cop que el grup d'ostatges posats en llibertat per Hamas hagin abandonat l'enclavament palestí i siguin identificats correctament, segons informacions recollides pel diari israelià 'The Times of Israel'.

Aquesta és la segona jornada en la qual se celebraran intercanvis entre presoners i ostatges després que, la vigília, Hamas va alliberar 13 persones i Israel 39 més, complint amb la proporció acordada entre les parts en el marc d'un acord, que també garanteix una treva de quatre dies.

Israel i la milícia palestina es van comprometre a l'alliberament de 150 i 50 persones, respectivament. En cas de complir-se l'intercanvi d'aquest dissabte, amb prou feines s'hauria superat el 50 per cent de les xifres acordades, per la qual cosa s'esperen nous alliberaments d'ostatges i presoners durant els pròxims dies de treva.