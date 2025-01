Israel paralitza els retorns al nord de Gaza després d'acusar Hamas d'incomplir part de l'acord d'alto el foc

Netanyahu exigeix l'alliberament de la civil Arbel Yehud que, segons Hamas, està viva i serà retornada a Israel el dissabte vinent

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dissabte la suspensió del protocol de tornada de la població civil palestina al nord de la Franja de Gaza després d'acusar el moviment islamista Hamas d'incomplir parcialment l'acord de l'alto¡ el foc.

Concretament, Netanyahu ha denunciat que Hamas no ha alliberat la civil Arbel Yehud, segrestada el 7 d'octubre del 2023 per les milícies palestines, tal com estava estipulat.

"Israel no permetrà el pas dels habitants de Gaza al nord de la Franja fins que s'hagi acordat l'alliberament d'Arbel Yehud, que havia d'haver estat alliberada avui", ha avisat Netanyahu.

Fonts oficials de Hamas , sota condició d'anonimat, han assegurat als pocs minuts de la declaració israeliana a la cadena Al-Jazeera que Yehud segueix viva i serà posada en llibertat el dissabte vinent.

El problema amb Yehud rau en el fet que no està en mans de Hamas, sinó d'un grup salafista minoritari afiliat al braç armat de Jihad Islàmica, les Brigades Al-Quds.

A les dificultats logístiques del trasllat de l'ostatge entre grups palestins, un portaveu d'aquesta última organització ha explicat també a Al-Jazeera, que Yehud és, amb caràcter general, una militar i per tant es troba fora de les peticions d'Israel.

"Arbel Yehud està en mans de les Brigades Al-Quds i ha estat entrenada per l'exèrcit d'Israel", ha explicat un portaveu anònim de Jihad Islàmica a Al-Jazeera. "Per tant, serà alliberada dins dels termes especificats a l'acord", ha afegit.

No obstant això, Hamas ha lamentat profundament la decisió d'Israel de suspendre el retorn i avisat que farà responsable el govern israelià de qualsevol problema en l'aplicació de l'alto el foc.

"L'ocupació (Israel) continua retardant l'aplicació dels termes de l'acord d'alto el foc i d'intercanvi de presoners, en continuar tancant el carrer Al-Rashid", una de les vies principals de tornada, "i impedint el retorn de les persones desplaçades".

"Hamas responsabilitza l'ocupació israeliana de qualsevol obstrucció en l'aplicació de l'acord d'alto el foc, i les seves repercussions en la resta de fases", ha avisat el moviment.

L'EXÈRCIT ISRAELIÀ NO MARXARÀ DEL CORREDOR DE NETZARIM

Al mateix temps que Netanyahu feia l'anunci, el cap de l'Estat Major de l'exèrcit d'Israel, el general Harzi Halevi, ha confirmat que les forces israelianes romandran desplegades "fins a un altre avís" al corredor de Netzarim, que delimita el nord de Gaza sota control israelià de la resta de l'enclavament.

El portaveu en àrab de l'exèrcit d'Israel, el coronel Avichay Adraee, ha avisat que no hi haurà retirada de forces a la zona fins que "quedi acordat" el retorn de la civil israeliana i ha avisat als palestins que "no s'acostin a la zona fins que la seva obertura sigui confirmada".

L'exèrcit israelià afegeix també que la presència de les forces israelianes obeeix també al protocol d'alliberament dels 200 presos palestins que seran canviats al llarg de les pròximes hores per la tornada de les quatre militars israelianes ja alliberades aquest matí per Hamas.