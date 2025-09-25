Israel no veu com un "problema" el desplegament militar de suport a la flotilla

MADRID 25 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha afirmat que els vaixells militars d'Espanya i Itàlia per escortar la Global Sumud Flotilla no suposen en principi "cap problema", ja que suposadament tan sols es limitaran a intervenir en cas que calgui una "missió de rescat".
"Estem força segurs que no caldrà i, per tant, no veiem cap problema en que aquests vaixells estiguin a una certa distància", ha esgrimit davant els mitjans un portaveu del Ministeri d'Exteriors israelià, Eden Bar Tal, qui ha derivat qualsevol dubte sobre aquest desplegament a les autoritats italianes i espanyoles.
El portaveu, que ha evitat referir-se a una hipotètica confrontació en cas d'una acció israeliana sobre la flotilla, ha insistit que Israel es reserva el dret a "impedir que els vaixells entrin en una zona de combat perillosa" i trenquin el bloqueig imposat a la Franja de Gaza.
Ho faran "fent tot el possible per protegir la seguretat dels passatgers", si bé l'executiu de Benjamin Netanyahu sosté que almenys set dels responsables de la Global Sumud Flotilla tenen algun tipus de relació amb "organitzacions terroristes".
La flotilla ha denunciat aquests dies haver patit atacs i n'ha assenyalat directament Israel, incidents sobre els quals el portaveu d'Exteriors tampoc no ha volgut entrar en tractar-se d'"acusacions no verificades".
Així mateix, ha assenyalat que l'objectiu de la flotilla "organitzada per Hamas" no és portar ajuda humanitària, sinó provocar, i ha lamentat que hagin rebutjat descarregar la mercaderia al Port d'Ashkelon. Estima que l'ajuda equival a una desena part de la que entra cada dia per terra a la Franja.