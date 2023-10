Israel no descarta que l'Iran estigués al corrent de l'ofensiva de Hamas: "Hi ha evidències"

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Estratègics d'Israel, Ron Dermer, no ha descartat la possibilitat que l'Iran estigués assabentat per endavant de l'ofensiva llançada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) aquest cap de setmana. "Hi ha alguna evidència", ha dit.

"Ho sabien per endavant? Al principi no pensàvem que ho sabessin. Ara hi ha alguna evidència que ho podrien haver sabut. Estem treballant per verificar aquestes evidències", ha dit Dermer en una entrevista a l'agència Bloomberg.

En línia amb els seus socis a Washington i Brussel·les, Dermer ha aprofundit en la teoria que l'Iran podria estar darrere d'aquests atacs, si bé ha reconegut que no tenen proves que ho testifiquin.

"Encara no tenim clar si ho podrien haver fet, però us haig de dir que ara mateix treballen per incorporar cada vegada més grups terroristes a aquesta lluita", ha dit Dermer, que ha promès una resposta severa d'Israel.

"Exigirem un preu tan alt que Hamas no només considerarà no tornar-ho a fer, sinó que crec que cap dels enemics d'Israel tornarà a pensar a fer res semblant", ha assegurat.