Netanyahu s'ofereix de nou per liderar un "govern d'unitat" per a Israel

Gideon Markowicz/JINI / Xinhua News / Europa Press
MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià en funcions, Benjamin Netanyahu, ha plantejat de nou la possibilitat de formar un "govern d'unitat" com a "necessitat vital" per a Israel amb ell com a primer ministre tot i que el president Isaac Herzog ha encarregat la formació de govern al seu rival Gadi Eisenkot.
"No pots formar govern amb simpatitzants de Hamás. No pots combatre a Iran ni a les seves filials si depens de simpatitzants de l'islam radical", ha afirmat en un vídeo difós aquest dilluns.
"Prou boicot. Hem d'unir forces per afrontar els enormes desafiaments que tenim davant nosaltres. Parlem-ho i, amb ajuda de Déu, fem el que calgui fer: un govern d'unitat", ha argumentat.
El dirigent israelià ha destacat que "jo no descarto a ningú i ningú deuria descartar a uns altres", donant per descomptat que participaran al govern els seus actuals socis de coalició de l'extrema dreta: Partit del Sionisme Religiós, Poder Jueu i formacions ultraortodoxas.
Netanyahu argumenta que el seu partit, Likud, deu formar govern per ésser el més votat en les eleccions del passat 27 d'octubre. No obstant això, Herzog ha encarregat la tasca a Eisenkot perquè després de la ronda de consultes un total de 67 dels 120 diputats de la Knesset o Parlament israelià "van recomanar al president Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot rebés l'encàrrec de formar govern", segons ha ressaltat la Presidència israeliana.
Uns altres 46 diputats van demanar que encarregués la formació de govern al primer ministre sortint, Netanyahu, i un grup de set diputats han optat per no recomanar a cap candidat.
Eisenkot va rebre l'encarrec formal el diumenge, data des de la qual té 28 dies per formar un govern, un termini que es podria prorrogar 14 dies més per decisió presidencial, segons la normativa recollida en la Llei Bàsica o Constitució israeliana.