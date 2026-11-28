Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre sortint d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat la seva disposició a pactar un govern de coalició amb el líder del partit Yashar, Gadi Eisenkot, que ha rebut l'encàrrec de formar govern, en el qual el mateix Eisenkot seria el primer en el càrrec de primer ministre, que rotaria perquè Netanyahu ocupés el lloc a la segona meitat de la legislatura.
"A la vista de la magnitud del perill existencial i de la possibilitat que es formi un govern sense capacitat per afrontar aquest perill, la meva responsabilitat com a líder m'obliga a posar tot a un costat, inclòs el principi del partit més votat, i a accedir que Gadi Eisenkot sigui primer ministre primer i que jo sigui primer ministre de torn", ha explicat Netanyahu en una declaració oficial.
Netanyahu defensa que ell és el candidat "natural" a primer ministre tot i que els partits afins no van aconseguir la majoria en les eleccions del passat 27 d'octubre, encara que el seu partit, Likud, sí que va ser la formació més votada al fragmentat Parlament israelià.
"El Likud que dirigeixo és el partit més votat del país per un marge d'un quart de milió de vots més que el partit d'Eisenkot. Jo hauria de ser el líder d'un govern d'unitat o almenys el primer en una rotació", ha argumentat.
Tot i això, el president israelià, Isaac Herzog, va encarregar el 8 de novembre a Eisenkot la formació de govern després d'una ronda de contactes en què es va fer palès que aquest comptava amb el suport de 67 dels 120 diputats de la Knesset o Parlament israelià enfront dels 48 de Netanyahu. El partit Judaisme Unit de la Torà i els seus 7 diputats no van donar suport a cap dels candidats.
Amb aquestes condicions ara espera que el bloc que lidera Eisenkot obri unes "negociacions genuïnes, honestes i accelerades" amb "disposició al compromís i a les concessions per instaurar un govern d'unitat nacional que repel·leixi els perills i garanteixi la seguretat i el futur d'Israel".
Netanyahu ha aprofitat per carregar de nou contra els partits àrabs amb representació a la Knesset, suport clau d'Eisenkot, els diputats dels quals han sortit de la sala durant l'himne nacional o han "donat l'esquena a veterans ferits i donat un cop de porta als nassos a les famílies de víctimes". "Elements hostils prendrien el país des de dins sense disparar ni una sola bala", ha advertit abans d'acusar els partits àrabs de "donar suport al terrorisme".
"Volen donar la nacionalitat israeliana a centenars de milers de palestins que entraran des de Judea, Samaria, Gaza i els països veïns amb l'excusa d'una reunificació familiar", ha augurat. Després crearan zones autònomes àrabs al Nègueb i Galilea i l'Exèrcit es retirarà de les zones ocupades recentment per seguretat a Gaza, Síria i el Líban, cosa que "retornarà els terroristes a les portes de les nostres comunitats". Finalment "es crearà un estat palestí sota patrocini iranià sobre les ruïnes d'Israel", ha advertit.
En una de les primeres reaccions el líder del partit BYachad, Naftali Bennett, ha mostrat el seu caut optimisme. "Netanyahu ha pres la decisió correcta en anunciar la seva disposició a formar un govern d'unitat que liderarà primer Eisenkot", ha declarat.
Per contra, el seu número 2, Yair Lapid, ha advertit que es tracta d'una "estafa transparent" perquè Netanyahu és "un estafador en sèrie que ha enganyat tots els seus socis i trencat tots els acords", ha publicat a les xarxes socials.