Netanyahu demana als ultradretans Ben Gvir i Smotrich que uneixin forces per a les eleccions d'octubre

Avi Ohayon/GPO/dpa - Arxiu
MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha demanat al líder del partit ultradretà Otzma Yehudit (Poder Jueu) i ministre de Seguretat, Itamar Ben Gvir, i al líder del també ultra Sionisme Religiós i ministre de Finances, Bezalel Smotrich, que uneixin els seus partits de cara a les properes eleccions, davant de la possibilitat que la divisió de les dretes pugui costar-li la derrota.
"El 1992, la dreta, com avui, tenia més vots que l'esquerra, però a causa que hi havia tres partits no vam superar el llindar electoral, vam perdre davant de l'esquerra, vam patir el desastre de (els acords de) Oslo, (l'expresident palestí Yaser) Arafat aquí, Hamás aquí, i tot el que va seguir va ser un desastre darrere de l'altre", ha lamentat Netanyahu en una declaració en vídeo.
En les eleccions previstes a Israel per al proper 27 d'octubre "podria succeir el mateix", ha alertat el mandatari abans de fer una crida a la comunió de les dretes: "Cada vegada que ens unim, guanyem".
En aquest sentit, i reconeixent "desacords personals" entre Ben Gvir i Smotrich, l'actual primer ministre ha afirmat que els ministres haurien de superar-los. "Els convidaré en els propers dies. Farem tot el possible per unir-nos; això és el que el públic espera d'ells, i amb raó", ha manifestat. Poder Jueu i Sionisme Religiós es van presentar junts a les eleccions de 2022, però es van separar immediatament després.
Una enquesta publicada el dijous per 'Zman Yisrael', publicació en hebreu del diari 'The Times of Israel', estimava que les dues formacions unides obtindrien vuit escons; mentre que, per separat, la formació de Ben Gvir es faria amb sis, mentre que la liderada per Smotrich no superaria el llindar electoral necessari.
BEN GVIR REPLICA
Per la seva banda, el ministre de Seguretat ha respost en una publicació en xarxes en la qual ha assegurat no haver entès el vídeo del mandatari, al que ha acusat d'un "intent d'afeblir a Poder Jueu per formar un govern nacionalista amb (el candidat centrista Gadi) Eisenkot", una idea que, al seu judici, "no és ni de dreta ni nacionalista".
Així mateix, ha esgrimit que una fórmula conjunta amb Smotrich "li llevaria a Poder Jueu entre tres i quatre escons que no votarien, i el govern de dreta cauria".
Asseverant que "la terra", "el poble" i "l'Estat d'Israel" estan "en joc", Ben Gvir ha promès que farà "tot el possible per impedir que (Netanyahu) formi un govern amb Eisenkot", malgrat que aquest últim ha especificat repetidament que qualsevol que ocupés un càrrec central el 7 d'octubre de 2023, data dels atacs llançats per Hamàs i altres faccions des de la Franja de Gaza, ha de dimitir. "Només un govern de dreta!", ha proclamat per concloure el líder de Poder Jueu.