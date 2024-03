Més de 100.000 manifestants demanen la dimissió de Netanyahu a Jerusalem

Pretenen acampar 4 dies davant la Knesset en una "setmana nacional de protesta"



MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

Més de 100.000 persones, segons els convocants, han sortit aquest diumenge als carrers de Jerusalem en la major mobilització contra el Govern de Benjamin Netanyahu des dels atacs del 7 d'octubre llançats des de la Franja de Gaza, i suposa l'inici d'una "setmana nacional de protesta" convocada per l'oposició.

La marxa principal ha estat acompanyada d'altres manifestacions més petites a tota la ciutat. L'objectiu és aixecar una acampada, una "ciutat de tendes de campanya", enfront de la Knesset (Parlament israelià) per exigir eleccions anticipades.

La principal novetat és que diverses famílies d'ostatges segrestats a Gaza s'han sumat a la protesta, perquè consideren que Netanyahu és un obstacle per a un acord d'intercanvi.

Un dels portaveus d'aquestes famílies, Eli Albag, la filla de les quals Liri es troba en mans d'Hamás, ha explicat que deixaran de participar en les concentracions de la rebatejada com a Plaça dels Ostatges de Tel Aviv per incorporar-se a les mobilitzacions contra el primer ministre.

"És l'últim shabbat que ens quedem aquí. A partir d'ara estarem als carrers. És el moment d'apagar les llums", va declarar Albag durant la concentració de dissabte. "Les marxes han acabat. Les protestes acaben de començar", ha escrit a la xarxa social X el portaveu del Fòrum de les Famílies dels Ostatges i dels Desapareguts, Haim Rubinstein.

Els assistents han corejat aquest diumenge consignes com "Eleccions ja!" i el recurrent lema contra Netanyahu "Ets un líder, ets culpable". En la marxa han participat dirigents del partit Yesh Atid, del Partit Laborista i de la confederació de sindicats Histadrut.

La Policia ha desplegat efectius antidisturbis i cavalleria i ha topat amb els manifestants a l'avinguda Begin, on ha emprat càrregues.

UN GOVERN "PARALITZAT"

Ha participat en la marxa el líder de l'oposició, Yair Lapid, del partit Yesh Atid. "Cadascú que se senti avui al Govern té part de la responsabilitat. Cada ministre que no dimiteix, cada diputat que no vota en contra del Govern, que no ens ajuda a portar-los de tornada a casa, té part de responsabilitat", ha dit.

Lapid ha recordat que Netanyahu creu que la convocatòria d'eleccions paralitzaria Israel, però "ja està paralitzat". "La guerra amb Hamás està paralitzada. L'acord pels ostatges està paralitzat. El nord està paralitzat i el Govern en particular està paralitzat pel teu lideratge. Ha fracassat", ha afegit.

Els manifestants pretenen mantenir l'acampada almenys quatre dies i han convocat una gran manifestació diària a les 19.00 durant la setmana vinent. A més hi haurà concentracions enfront dels domicilis de diputats de la coalició que recolza Netanyahu.

La setmana de protestes culminarà dissabte 6 d'abril amb una gran manifestació al carrer Kaplan i la Plaça dels Segrestats de Tel Aviv per recordar els sis mesos dels atacs de les milícies palestines de Gaza i l'inici del segrest de més d'un centenar d'ostatges que segueixen en l'enclavament.

Aquest diumenge també hi ha hagut protestes de l'oposició al barri ultraortodoxe de Mea Sharim, al nord de Jerusalem. Els manifestants convocats pel grup Germans i Germanes d'Armes han marxat amb banderes israelianes per exigir igualtat en el reclutament, ja que els estudiants de les escoles talmúdiques estan exempts del servei militar. Veïns de la zona han llançat ous als manifestants i els han dit "nazis".

"Morirem abans que allistar-nos!", ha cridat un dels ultraortodoxos. La Policia ha hagut d'intervenir davant dels conats de violència, i un dels ultraortodoxes ha estat detingut.