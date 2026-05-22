Israel mata a dos homes al sud del Líban després de detectar presumptes moviments "sospitosos"

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit israelià ha informat aquest divendres de la mort de dos homes presumptament armats als quals ha atribuït la realització de moviments "sospitosos" a "centenars de metres" de la frontera amb Israel, al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat a mitjan passat mes d'abril, prorrogat posteriorment.
"Observadors de les Forces de Defensa d'Israel (IDF) van detectar moviments sospitosos de dos individus armats a centenars de metres de la frontera amb Israel, al sud del Líban", ha assenyalat la portaveu de l'exèrcit en un missatge a xarxes en el qual ha precisat que després de la "identificació" de tots dos subjectes i la realització d'un "seguiment continu" per part dels seus uniformats, els dos individus "van ser atacats i neutralitzats en un atac aeri".
A continuació, les FDI han assegurat haver realitzat "registres" als voltants de la zona sense haver detectat després d'ells "indicis de presència sospitosa addicional".