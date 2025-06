MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els atacs llançats aquest divendres de matinada per Israel sobre l'Iran ha inclòs entre els seus objectius el cap de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària, Amir Ali Hajizadeh, qui les autoritats israelianes assenyalen com el màxim responsable dels atacs amb míssils i drons.

El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, s'ha reunit aquest divendres al matí amb algunes de les principals autoritats militars i de seguretat, inclòs el cap de l'Estat Major i el director del Mossad, per examinar l'abast de l'onada de bombardejos, en un dels quals haurien assestat un cop a la divisió de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, segons una nota del Ministeri.

Els serveis d'intel·ligència donen per mort el cap de la Força Aèria, Amir Ali Hajizadeh, qui les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han descrit com la "figura central" en el llançament d'atacs aeris iranians. També haurien estat "eliminats" el comandant de la unitat de drons i el màxim responsable del Comandament Aeri de l'Iran.

La Guàrdia Revolucionària, per la seva banda, també ha reconegut la mort de Hajizadeh, qui recorden com un "valent" comandant i un "incansable general mujahidí". Segons aquest cos, l'atac evidencia la "naturalesa terrorista" del "règim sionista", per la qual cosa han amenaçat tant Israel com els seus socis amb "una resposta apropiada i decisiva" quan així ho consideri Teheran.

L'Iran també ha reconegut la mort d'altres comandaments militars, entre els quals el màxim responsable de la Guàrdia Revolucionària, Hossein Salami. L'aiatol·là Ali Khamenei ja ha designat el substitut de Salami --Mohammad Pakpour, fins ara comandant de les Forces de Terra--.