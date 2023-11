Israel manté negociacions sobre la llista d'ostatges de Hamas que seran alliberats aquest dilluns

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Israel han afirmat aquest dilluns que mantenen negociacions sobre la llista d'ostatges de Hamas que seran alliberats durant les pròximes hores i han afegit que s'està "avaluant", sense que a hores d'ara hi hagi detalls sobre si consideren que hi ha cap problema amb el document, que inclou el nom d'onze persones segrestades durant els atacs del 7 d'octubre.

"Hi ha converses en marxa sobre la llista que hem rebut aquest matinada. Es donarà informació addicional quan sigui possible", ha dit el coordinador per a Segrestats i Desapareguts, dependent de l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, segons un comunicat publicat a X.

Els noms que inclou la llista completen el total de 50 israelians que havien de ser alliberats en l'un acord entre Israel i Hamas per a una treva de quatre dies a la Franja de Gaza, que es podria estendre si el grup islamista allibera més ostatges, cosa que ara per ara no s'ha confirmat. Durant els tres primers dies de la treva es van alliberar 39 israelians a canvi de l'excarceració de 117 palestins.

L'acord contempla així mateix un augment de l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza. A més a més, Israel suspendrà totes les operacions de sobrevol al sud de l'enclavament i les aturarà durant sis hores a la zona nord durant els quatre dies de treva.

Netanyahu va traslladar diumenge al president nord-americà, Joe Biden, que està disposat a ampliar la treva. "Per cada dia més, deu ostatges més", va dir, abans d'especificar que en qualsevol cas quan s'acabi aquesta pausa continuarà "amb tota la potència" l'ofensiva militar.