Israel lliura 15 cossos de palestins a les autoritats gazianes

MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats israelianes han lliurat 15 cossos de palestins a les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que denuncia que els cadàvers tenen senyals d'"abusos i pallisses".
"El Ministeri de Sanitat anuncia la recepció de 15 cossos de màrtirs alliberats avui per l'ocupació israeliana i Creu Roja, la qual cosa eleva el nombre total de cossos rebuts a 135", ha informat el Ministeri en un comunicat.
"Alguns cossos presenten signes d'abús, pallisses, esposes i vendatges", explica el Ministeri. Fins al moment han estat identificats set dels 15 cossos, explica el Ministeri, els professionals mèdics del qual continuen treballant conforme als protocols vigents per completar els exàmens i poder lliurar les restes a les famílies.
Aquest lliurament s'emmarca dins de l'acord signat per Israel i Hamas fa dues setmanes per a l'alliberament d'ostatges israelians i presos palestins que inclou a més un alto el foc que ha propiciat la paralització de la cruenta ofensiva militar israeliana sobre Gaza llançada després dels atacs del 7 d'octubre de 2023 que ha deixat fins avui més de gairebé 68.000 morts i 170.000 ferits, si bé es tem que la xifra sigui major, ja que segueixen trobant-se cadàvers a les zones de les quals les tropes israelianes s'han replegat en els últims dies.