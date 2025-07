Israel llança una ordre d'evacuació forçada per començar la seva primera operació terrestre a Deir al-Balah

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha llançat aquest diumenge una ordre d'evacuació forçada al prolegomen de la que serà la seva primera operació terrestre a la ciutat gaziana de Deir al-Balah, al centre de l'enclavament palestí.

"Les Forces de Defensa d'Israel continuen operant amb gran força per destruir les capacitats de l'enemic i la infraestructura terrorista a la zona, a mesura que expandeixen les seves activitats a una zona on no han operat abans", ha indicat el portaveu en àrab de l'exèrcit, el coronel Avichay Adraee.

L'ordre d'evacuació afecta nou sectors del sud-oest de la ciutat i part en dues la zona de la costa de Gaza on estan protegits centenars de milers de palestins de les operacions israelianes a l'enclavament.

Les Nacions Unides i ONG denuncien des del primer moment aquestes ordres per constituir un desplaçament forçat de població contrari al dret internacional i representen un perill pels gazians per partida doble atès que l'anomenada "zona segura" costanera d'Al-Mawasi, on es refugien, tampoc s'ha deslliurat dels bombardejos israelians.