Israel llança una onada d'atacs contra la capital del Iemen després de l'impacte d'un míssil de dispersió houthi

La insurrecció iemenita lleva importància als bombardejos i assegura que ampliarà els seus atacs contra Israel
MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha llançat aquest diumenge una sèrie d'atacs aeris contra la capital del Iemen, Sanà, que han aconseguit un complex militar on es troba el palau presidencial, dues centrals elèctriques i almenys un dipòsit de combustible sense que de moment es conegui el nombre de víctimes.
L'exèrcit israelià ha confirmat els atacs a X: una onada de bombardejos contra la "infraestructura militar" que comprenen atacs contra el complex on es troba el palau presidencial, les centrals elèctriques de Haziz i Assar, i un magatzem de combustible utilitzat "per a les activitats militars del règim terrorista houthi".
"Els atacs es van dur a terme en resposta a repetits atacs del règim terrorista houthi contra l'Estat d'Israel i els seus ciutadans, inclòs el llançament de míssils terra-aire i vehicles aeris no tripulats cap al territori del país", ha explicat l'exèrcit israelià.
El Ministeri de Defensa d'Israel ha publicat una imatge protagonitzada pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, observant els atacs en una sala d'operacions i envoltat de l'Estat Major de seguretat.
Fonts de seguretat israelianes ja han avançat, sota condició d'anonimat, ja havien avançat que els bombardejos constitueixen una resposta als recents atacs amb míssils dels houthis i particularment als fets de divendres, quan un projectil amb càrrega de dispersió, mai vist en la campanya dels insurgents contra Israel, va aconseguir un domicili a la ciutat de Ginaton, sense deixar víctimes.
L'escut defensiu d'Israel va ser incapaç d'interceptar la càrrega sencera del projectil, d'acord amb les fonts de la investigació al diari 'Times of Israel', encara que han insistit que les defenses aèries del país estan capacitades per respondre a aquesta classe de munició, prohibida pel dret internacional pel seu caràcter indiscriminat.
En una primera resposta a l'atac, un destacat representant polític dels houthis, Hezam al-Assad, ha avisat que la insurrecció no es veurà intimidada en gens ni mica i que prosseguirà contra la seva campanya contra Israel en suport a la causa palestina.
"Mitjançant la seva agressió contra el nostre poble, l'enemic sionista intenta enganyar-se amb una victòria imaginària atacant un tanc elèctric, o una gasolinera, per aixecar la moral dels seus colons entre el fum que s'eleva", ha advertit, "però només es trontolla, sumit en el fracàs i la derrota".
"Les nostres posicions són fermes i basades en principis, i les nostres operacions en suport de Gaza continuaran i s'ampliaran", ha resolt l'alt càrrec del politburó d'Ansar Allah, el nom oficial de la insurrecció.