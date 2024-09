Israel llança un nou "bombardeig selectiu" contra la capital del Líban, Beirut

L'exèrcit israelià llança "unes 2.000 municions" contra "prop de 1.500 infraestructures terroristes" al Líban durant l'últim dia

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha dut a terme aquest dimarts un nou "bombardeig selectiu" contra la capital del Líban, Beirut, en el marc de la seva intensa onada d'atacs aeris des de dilluns, que fins a dia d'avui deixen més de 550 morts i més de 1.800 ferits, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys.

"Les Forces Armades d'Israel (FDI) han dut a terme un bombardeig selectiu a Beirut", ha dit en un breu comunicat, un dia després d'un altre atac a la capital i després del bombardeig perpetrat divendres també a la ciutat, que va deixar més de 50 morts. Les autoritats libaneses no s'han pronunciat encara sobre aquest nou atac.

Així mateix, l'exèrcit israelià no ha dit quin seria l'objectiu d'aquest nou atac. Fonts oficials van indicar dilluns que l'objectiu del bombardeig perpetrat aquell mateix dia a Beirut era Alí Karaki, que figurava com un dels pocs alts càrrecs de la branca militar que continuaven amb vida, segons un organigrama publicat la setmana passada per les FDI.

De fet, l'atac de divendres es va saldar amb la mort d'Ibrahim Akil, un alt càrrec del grup libanès, que hauria mort juntament amb altres comandants de les forces especials d'Hezbollah.

D'altra banda, l'exèrcit israelià ha detallat que durant les últimes 24 hores ha llançat "unes 2.000 municions" contra "prop de 1.500 infraestructures terroristes" al Líban, en el marc de les seves operacions "per eliminar l'amenaça que suposen les capacitats d'Hezbollah". "Els avions de combat continuen operant i atacant a aquestes hores", ha destacat.

De fet, el cap de l'exèrcit d'Israel, Herzi Halevi, ha assegurat que "no cal donar aire" al partit-milícia i ha avançat que les forces israelianes "acceleraran les operacions ofensives" contra el Líban. "La situació requereix una acció intensiva continuada en tots els fronts", ha resolt.

Hezbollah ha respost a aquests atacs amb el llançament de desenes de projectils contra posicions militars d'Israel i una "fàbrica de municions". L'exèrcit ha xifrat en prop d'un centenar els coets disparats des del sud del Líban durant les últimes hores, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.

Durant els últims dies s'ha registrat un repunt de les tensions, especialment després de l'onada d'explosions coordinades la setmana passada en dispositius de comunicació utilitzats suposadament per Hezbollah, que va deixar al voltant de 40 morts i uns 3.000 ferits, incidents criticats per la comunitat internacional pel seu caràcter indiscriminat.

Les hostilitats a la regió van esclatar després que Hamas i altres faccions palestines van llançar el 7 d'octubre una sèrie d'atacs contra Israel que van deixar gairebé 1.200 morts i més de 250 ostatges. L'exèrcit israelià va iniciar llavors una cruenta campanya militar contra Gaza que se salda de moment amb més de 41.400 morts, als quals se sumen més de 700 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est.

Els atacs del 7 d'octubre, denominats 'Inundació d'Al-Aqsa' per Hamas i els seus aliats, van portar, a més, a l'obertura del front a la frontera entre Israel i el Líban, amb combats constants des de fa més d'onze mesos. A més, els houthis i les milícies proiranianes de l'Iraq han llançat míssils i drons contra Israel --que ha executat bombardejos contra territori del Líban, Síria i el Iemen-- en resposta a la seva ofensiva contra Gaza.