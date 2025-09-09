Israel llança un "bombardeig de precisió" contra suposats alts càrrecs de Hamas a la capital de Qatar

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha llançat aquest dimarts un "bombardeig de precisió" contra suposats alts càrrecs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la capital de Qatar, Doha, segons han confirmat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) minuts després de registrar-se diverses explosions al barri de Katara, sense que ara com ara hi hagi informacions de víctimes.
Així, han afirmat que l'objectiu de l'atac ha estat "la cúpula de l'organització terrorista Hamas". "Durant anys, aquests membres de la cúpula de Hamas han encapçalat les operacions de l'organització terrorista i van ser responsables directes de la brutal massacre del 7 d'octubre (del 2023), a més d'orquestrar i gestionar la guerra contra l'Estat d'Israel", ha afegit.
"Abans del bombardeig s'han pres mesures per mitigar els danys a civils, inclòs l'ús de munició de precisió i informació addicional d'intel·ligència", ha assenyalat, abans de reiterar que continuaran "operant amb determinació per derrotar l'organització terrorista Hamas, responsable de la massacre del 7 d'octubre".
Fonts de Hamas citades per la cadena de televisió de Qatar Al-Jazeera han indicat que l'objectiu de l'atac hauria estat la delegació negociadora del grup islamista palestí, que celebrava una reunió sobre l'última proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per a un alto el foc a la Franja de Gaza, unes converses en les quals Qatar exerceix de mediador.