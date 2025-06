Israel llança un "atac preventiu" contra l'Iran i bombardeja dotzenes d'"objectius nuclears"

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Dotzenes de caces de l'Exèrcit d'Israel han bombardejat a les últimes hores d'altres "objectius militars" de l'Iran en la primera fase d'un "atac preventiu" ordenat pel Govern israelià contra el programa nuclear iranià, han informat les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

L'Exèrcit israelià ha anunciat en un primer moment que ha atacat Teheran així com "diferents àrees" del país centreasiàtic, amb un comunicat difós en el seu compte de la xarxa social X en el qual ha justificat aquestes accions perquè "avui, l'Iran està més a prop que mai d'obtenir un arma nuclear", la qual cosa "representa una amenaça existencial per a Israel i el món en general".

"L'Estat d'Israel no té una altra opció que complir amb l'obligació d'actuar en defensa dels seus ciutadans i continuarà fent-ho en tots els llocs on se li requereixi, com ho hem fet en el passat", ha agregat, al mateix temps que ha ordenat a la seva població suspendre tota activitat no essencial.