Israel llança un atac limitat amb drons contra l'Iran en ple repunt del conflicte al Pròxim Orient

Les autoritats iranianes asseguren haver interceptat els aparells i afirmen que l'atac s'ha saldat sense víctimes o danys

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iran han assegurat aquest divendres haver repel·lit un atac amb drons als voltants de la ciutat d'Esfahan (centre), on hi ha una important base militar i una instal·lació nuclear, en un moviment d'Israel arran dels atacs executats per l'Iran contra territori israelià en resposta al bombardeig contra el seu consolat a la capital de Síria, Damasc.

El brigada general Amir Mihan-Dust, comandant de l'exèrcit de l'Iran a Esfahan, ha confirmat que les explosions registrades a la matinada han estat provocades pels trets dels sistemes de defensa aèria contra "objectes sospitosos" identificats a l'espai aeri de la ciutat.

"Els sons estan relacionats amb els trets dels sistemes de defensa aèria contra un objecte sospitós. No hi ha danys", ha recalcat, segons ha recollit l'agencia iraniana de notícies Irna. Els mitjans iranians han destacat que la situació a la ciutat és de calma.

En aquest sentit, fonts oficials citades per l'agència de notícies Mehr han recalcat que els sistemes de defensa aèria han destruït "minidrons" a la zona. "No hi ha informacions sobre aquests petits aparells i n'estem intentant localitzar les restes", han ressaltat.

Hores després de l'atac, l'Organització d'Aviació Civil de l'Iran ha retirat part de les restriccions aèries al país, i han demanat als passatgers que parin atenció als avisos dels aeroports i les aerolínies a causa dels retards i les cancel·lacions, segons l'agència Irna.

D'aquesta manera, les autoritats de l'Iran han tret ferro a la situació i a les informacions d'alguns mitjans nord-americans sobre un atac amb míssils contra una instal·lació militar a Esfahan, situada més de 300 quilòmetres al sud de la capital, Teheran.