Israel convoca una diplomàtica espanyola a Tel Aviv per la crema d'una efígie de Netanyahu

MADRID 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern israelià ha anunciat aquest dissabte la convocatòria de l'encarregada de negocis de l'Ambaixada espanyola a Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, per expressar el seu malestar per la crema d'un ninot de set metres del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a El Burg (Màlaga) el 5 d'abril.
"Aquesta lamentable mostra d'odi antisemita és conseqüència directa de la incitació del Govern de Pedro Sánchez", ha dit el Ministeri d'Afers exteriors israelià en un comunicat a xarxes socials juntament amb un vídeo de la voladura del ninot.
"Fins i tot ara, el Govern espanyol guarda silenci. L'encarregada de negocis espanyola ha estat convocada per a una amonestació", ha afegit.
El Burgo celebrava la seva crema del Judes, per la qual cada Diumenge de Resurrecció es crema una efígie d'algú que representi el mal, a elecció de l'Ajuntament.
En aquesta ocasió el ninot de Netanyahu va ser volat, entre aplaudiments, amb petards de pólvora de gairebé 14 quilos.
Des de l'Ajuntament ho han explicat com una expressió del "No a la guerra" o el "Alto al genocidi", en referència a l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza.