Publicat 21/03/2026 18:44

Iran ataca Dimona, ubicació de les principals instal·lacions nuclears israelianes

Archivo - Vista aèria de la regió de Dimona, en el desert del Neguev, en el sud d'Israel
Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Arxiu

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -

Efectius dels serveis d'emergència s'han mobilitzat als voltants de la ciutat de Dimona, en el sud d'Israel, després d'un atac de projectils iranians.

A la zona de Dimona i la propera Yerucham han caigut fragments de míssils i de projectils d'intercepció, segons recullen diversos mitjans israelians.

Dimona acull el Centre d'Investigació Nuclear del Neguev, principal instal·lació nuclear israeliana, i ha estat atacat després que aquest mateix diumenge fos bombardejada centre d'enriquiment d'urani Shahid Ahmadi Roshan a la cèntrica província de Natanz.

Israel té armament nuclear desenvolupat a partir de l'urani enriquit en Dimona, encara que oficialment mai ho ha reconegut, essent l'única potència nuclear de la regió de l'Orient Pròxim.

Contador

Contingut patrocinat