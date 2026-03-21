Iran ataca Dimona, ubicació de les principals instal·lacions nuclears israelianes

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
Efectius dels serveis d'emergència s'han mobilitzat als voltants de la ciutat de Dimona, en el sud d'Israel, després d'un atac de projectils iranians.
A la zona de Dimona i la propera Yerucham han caigut fragments de míssils i de projectils d'intercepció, segons recullen diversos mitjans israelians.
Dimona acull el Centre d'Investigació Nuclear del Neguev, principal instal·lació nuclear israeliana, i ha estat atacat després que aquest mateix diumenge fos bombardejada centre d'enriquiment d'urani Shahid Ahmadi Roshan a la cèntrica província de Natanz.
Israel té armament nuclear desenvolupat a partir de l'urani enriquit en Dimona, encara que oficialment mai ho ha reconegut, essent l'única potència nuclear de la regió de l'Orient Pròxim.