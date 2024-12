Israel intercepta dos míssils llançats des de Gaza contra Jerusalem

MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -

Les Forces Armades israelianes han informat aquest dissabte de la intercepció de dos míssils de llarg abast que haurien estat llançats des del nord de la Franja de Gaza amb objectiu la regió de Jerusalem.

"Després de les alertes que es van activar a les 16.14 hores a les zones de Jerusalem, el Nègueb Occidental i Shfela, les Forces Aèries han interceptat dos projectils que creuaven el país des del nord de la Franja de Gaza", han publicat en un comunicat oficial.

De moment no hi ha notícia de danys personals ni materials després de la intercepció, encara que s'ha obert una investigació sobre l'ocorregut, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

El sistema d'alerta va activar les alarmes d'atac aeri en localitats com Betxèmeix i altres properes a la Franja de Gaza en un incident molt poc habitual en les últimes setmanes.

Després de l'atac, les Forces Armades israelianes han emès una ordre urgent d'evacuació de civils per a la localitat de Bait Hanun, a la zona des de la qual s'haurien llançat els dos projectils.

"Avís urgent pels que encara no han evacuat la zona marcada al mapa, en particular la zona de Bait Hanun. Aquesta zona ha estat objecte de nombrosos avisos previs", ha indicat el portaveu en àrab de les Forces Armades israelianes, el coronel Avichay Adraee.

"Han d'evacuar la zona immediatament i desplaçar-se cap al sud, cap a la carretera Saladino. Moure's per altres carreteres us posa en perill", ha advertit el portaveu israelià.