Israel intercepta en aigües internacionals l'últim vaixell de la Flotilla que encara navegava cap a Gaza

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha interceptat aquest divendres en aigües internacionals l'últim vaixell de la Flotilla Global Sumud que encara navegava cap a la Franja de Gaza, després d'abordar durant la nit de dimecres i dijous 41 embarcacions més, i de detenir prop de 470 activistes que anaven a bord de la iniciativa humanitària.
El Marinette, que hauria patit problemes tècnics durant el recorregut i anava per darrere la resta d'embarcacions de la flotilla, ha estat abordat aquest divendres a primera hora per un grup de militars israelians armats, segons mostra la retransmissió en directe de l'embarcació, que es talla poc després de la intercepció.
Així mateix, una altra embarcació no identificada integrant de la Flotilla Global Sumud ha arribat al Port de Xipre, segons les autoritats xipriotes, que han afirmat que els tripulants havien demanat atracar a Làrnaca "al·legant reabastiment i motius humanitaris".
Les autoritats d'Israel han afirmat aquest divendres que els 470 activistes que anaven a bord de les embarcacions interceptades ja han passat per un "procés d'inspecció" després de ser traslladats al Port d'Ashdod, de cara a la futura deportació, amb quatre parlamentaris i europarlamentaris italians ja a l'Aeroport de Ben Gurión.