Israel intercepta 13 vaixells de la Global Sumud Flotilla prop de Gaza

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciat a la matinada d'aquest dijous les "intercepcions israelianes il·legals" de tretze dels seus vaixells, mentre una altra trentena d'elles continua navegant a 46 milles nàutiques de la Franja de Gaza amb l'objectiu de trencar el bloqueig de l'enclavament.
"30 vaixells naveguen encara amb força en la seva ruta a Gaza, a només 46 milles nàutiques, malgrat les incessants agressions de la Marina de l'ocupació israeliana", ha publicat en el seu compte d'Instagram, on ha situat en tretze les embarcacions interceptades: 'Adara', 'Ànima', 'Aurora', 'Dir Yasín', 'Gran Blu', 'Hio', 'Huga', 'Morgana', 'Otària', 'Seulle', 'Spectre', 'Yulara' i 'Sirius', aquest últim en el qual ha viatjat l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Entre els 200 tripulants a bord d'aquests tretze vaixells es troben 30 espanyols, segons ha informat el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshekla, en un vídeo difós en la mateixa plataforma, on ha cridat a "sortir al carrer" per Gaza, mentre centenars de persones s'han congregat a Barcelona Atenes, Brussel·les, Berlín, Nàpols o Torí, si bé les principals ciutats de països com Tunísia i Turquia també han estat escenari de concentracions en solidaritat amb la flotilla.
La flotilla ha alertat que "l'estat dels participants i la tripulació segueix sense confirmar", titllant la intervenció israeliana d'"atac il·legal contra humanitaris desarmats" i cridant als governs i institucions internacionals a "exigir la seva seguretat i alliberament immediates".
Hores abans, ha publicat un vídeo gravat amb anterioritat pels activistes en el qual, en previsió de ser detinguts i traslladats al port d'Asdod, han denunciat les accions de l'Exèrcit d'Israel: "Hola, soc Ada Colau de Barcelona. Et parlo des del 'Sirius', vaixell de la Global Sumud Flotilla. Si estàs veient aquest vídeo és perquè Israel ens ha detingut il·legalment. Això vol dir que no tenim accés a telèfon ni a Internet. Que estem absolutament incomunicats", ha dit l'exalcaldesa.